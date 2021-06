Botta e risposta Van Basten-De Ligt, il difensore: “Le sue critiche…”

Dopo le critiche di Van Basten, la risposta di De Ligt non si è fatta attendere

A puntare il dito contro De Ligt è stato Marco Van Basten che, a Voetbal International, ha spiegato come lasci tanti buchi nella retroguardia e che “è andato in Italia e alla Juve per imparare a difendere, ma non credo che abbia imparato molto”. La risposta del bianconero non si è fatta attendere, ai microfoni del de Telegraaf: "Quando un campione come Van Basten ti critica bisogna ascoltarlo e basta. Anche lui ha giocato in Italia e ho capito cosa vuole dire, ma certe volte in campo capita di assumere delle scelte nel giro di un secondo. È vero che oggi non riesco a disputare ancora partite perfetto, ma mi impegno sempre per raggiungere il massimo".