Chiesa: “Allegri? Non l’ho sentito, ringrazio Pirlo”

Chiesa, dal ritiro della Nazionale, ha parlato in vista della gara contro il Galles

Redazione ITASportPress

L’esterno della Nazionale Federico Chiesa ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Galles, in programma domenica 20 giugno alle 18: “Il mister ci chiede di essere pronti. Quando mi chiamerà in causa mi farò trovare pronto ma come ha detto lui, siamo tutti titolari e dobbiamo farci trovare sempre preparati".

SUI TITOLARI - "Il mister prende in considerazione tutti i 26 della rosa. Dobbiamo stare tutti pronti, non ci sono 11 titolari ma 26 titolari. Ognuno ricopre il suo ruolo per raggiungere l'obiettivo ma è necessario che tutti diano una mano in un determinato momento".

SU ALLEGRI - "Non l'ho ancora sentito. Ci tengo però a ringraziare Pirlo per la fiducia. Quando tornerò alla Juventus sarò felice di incontrare Allegri e di lavorare con lui".

SU BELGIO E FRANCIA - "Per arrivare fino in fondo serve affrontare queste nazionali, potremo dire la nostra. Possiamo giocarcela con tutte, non serve avere paura di queste nazionali, ma vogliamo incontrarle per vedere a che punto siamo".

SU ERIKSEN - "La situazione di Christian ha colpito tutti. Avevamo appena finito l'amichevole, abbiamo iniziato a sperare che la vicenda potesse finire nel modo migliore per il ragazzo e alla fine è stato così. Mi ha fatto ripensare a momenti brutti, a Davide (Astori, ndr), ma il ragazzo fortunatamente sta bene e gli auguro una pronta guarigione".