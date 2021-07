Clattenburg: “Non avrei dato rigore all’Inghilterra per intervento su Sterling ma…”

Parla l'ex direttore di gara

L'ex arbitro della Premier League Mark Clattenburg ha parlato al Daily Mail del livello degli arbitraggi all'Europeo. Inevitabile affrontare il tema legato al contestato rigore assegnato all' Inghilterra contro la Danimarca che ha poi deciso la sfida portando i Tre Leoni in finale.

DUBBIO - "Non si può negare che sia stata una vittoria 'ambigua'. Alcuni credono che quello su Sterling fosse fallo, altri no. Non credo avrei dato un tale penalty considerando il momento della sfida. La cosa importante è che il direttore di gara abbia visto la situazione in tempo reale e che il VAR non abbia annullato anche perché non esisteva un chiaro ed evidente errore", ha detto Clattenburg.