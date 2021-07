Conte: “Europeo? Chiellini concentrato per vincere. Può essere sua ultima chance”

Parla l'ex mister dell'Inter nonché ex CT Azzurro

In vista della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, il Telegraph ha intervistato l'ex CT azzurro Antonio Conte che si è soffermato sulla formazione di Roberto Mancini ed in modo particolare su alcuni calciatori che lui stesso conosce molto bene avendoli allenati sia con la Juventus che con l'Inter.

DIFESA - "Bonucci e Chiellini sono due fantastici centrali difensivi. In questo momento e in questi Europei sono i difensori migliori", ha esordito l'ex mister dell'Inter. "Chiellini sa benissimo che ha ancora pochi anni di carriera e per questo motivo è sempre concentrato e sa che potrebbe essere l’ultima grande occasione di vincere qualcosa di importante con la Nazionale. Credo che valga anche per Bonucci… Formano la coppia di difensori centrali più forte d’Europa".