Croazia, Perisic positivo al Covid-19

Tegola sulla Croazia che perde uno dei migliori calciatori

La Croazia perde Perisic risultato positivo al Covid-19. Notizia che è stata confermata dalla Federazione croata con una nota sul sito ufficiale. Una perdita importante per la nazionale del Ct Zlatko Dalic visto che il giocatore dell'Inter ha probabilmente chiuso qui l'avventura a Euro 2020. Il croato è in isolamento per 10 giorni e comunque non sarà in campo contro la Spagna nel match degli ottavi di finale.