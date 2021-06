Danimarca, Maehle: “Ai quarti Olanda o Rep. Ceca non cambia nulla per noi”

Il difensore dell'Atalanta ha segnato un bel gol al Galles nei minuti finali

Una ottima prestazione del difensore della Danimarca Joakim Maehle. Il calciatore dell'Atalanta classe '97 ha commentato il risultato della partita di Euro 2020 contro il Galles finita con la netta vittoria per 4-0. Un successo che regala ai danesi il pass per i quarti di finale. "Il supporto che ci hanno dato i tifosi ad Amsterdam è stato pazzesco - dichiara l'autore del 3-0 danese -. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi e sulle nostre qualità. Non siamo preoccupati di chi incontreremo ai quarti (la vincente di Olanda-Repubblica Ceca, ndr)" ha dichiarato il difensore nerazzurro.