Danimarca, Maehle: “Europeo? Vinto qualcosa di molto più importante, la vita!”

Le parole dell'esterno sull'Europeo disputato dalla sua Danimarca

Ha scelto un messaggio su Instagram per provare a riassumere le emozioni non indifferenti vissute a livello personale e di squadra con la sua Danimarca ad Euro 2020. L'esterno danese dell'Atalanta Joakim Maehle ha scritto un lungo post nel quale ha raccontato il suo orgoglio per il cammino della Nazionale e per quella che, nonostante l'eliminazione in semifinale, è stata comunque una grande vittoria: il lieto fine dopo il malore accustato dal compagno Eriksen nella gara d'esordio del torneo.