Del Piero esalta Locatelli: “Come me nel 2006. Anzi, meglio…”

L'ex fantasista elogia la prova del centrocampista della Nazionale

MEGLIO DI ME - "Il gol di Locatelli come il mio nel 2006? Nella corsa sicuramente sì. Ma prima è stato molto più bravo di me", ha detto Del Piero rivivendo il primo gol di Locatelli. "Ha fatto un'apertura a livello tecnico difficile. Ma averla anche vista prima... è stato davvero molto bravo. Quando fai dei gesti così sei invasato. Quindi automaticamente vai a trovare, quasi in maniera naturale e istintiva nell'area il tuo spazio. E tutte le cose si incastrano nel modo migliore, compreso il dribbling ritardato e il crosso del suo amico Berardi. Ciro Immobile, che di solito è più verso il primo palo, e decide di stare più distante. E poi appunto ti trovi questa palla. La cosa bella è che quasi ride perché dice 'non ci voglio credere'. Già rideva quando arrivava la palla. Ma davvero, nel complesso è stata una grande azione".