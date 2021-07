Di Natale: “Italia sei più forte della Spagna. Rivincita per il 2012”

L'ex attaccante carica l'Italia in vista della semifinale di Euro 2020

"Italia, è ora di vendicarsi", questo il titolo virgolettato scelto dal QS nella sua edizione odierna sulle parole di Antonio Di Natale, storico ex attaccante anche della Nazionale, che ha parlato in vista della semifinale dell'Europeo tra Azzurri e Spagna in programma martedi sera.