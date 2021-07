Effenberg critico: “Italia favorita, in Germania non fa piacere sentirlo…”

L’ex centrocampista Effenberg ha detto la sua su chi è il favorito per l’Europeo

Stefan Effenberg, ex centrocampista, ha parlato dell’Europeo disputato dalla Germania non risparmiando critiche a Low, soffermandosi anche sul successore Flick ai microfoni di Sport1: “La Germania non è mai stata seriamente in corsa per vincere l’Europeo, si è arresa troppo presto. Secondo me Musiala Eidle Baku e Nmecha sono giocatori che avrebbero meritato più minuti di gioco e che andrebbero inclusi nell’undici titolare. Vorrei sapere se Flick la pensa alla stessa maniera”