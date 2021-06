Eriksen, Federazione danese contro Uefa: ‘Decisione inaccettabile’

La Federazione danese, attraverso le parole del suo presidente, ha attaccato l’Uefa per il caso Eriksen

Ciò che è successo a Christian Eriksen durante Danimarca-Finlandia ha scioccato il mondo intero. Fortunatamente, il danese si è ripreso dal malore accusato in campo, è in ospedale e ha mandato più messaggi rassicuranti ai familiari, ai compagni di squadra, agli amici. In generale, al mondo intero. Resta il fatto che la nazionale danese, dopo lo stop della gara, è tornata in campo col terrore negli occhi per terminare la sfida contro la Finlandia, persa per 1-0.

L’ATTACCO – Il presidente della Federazione danese Jesper Moller Christensen ha parlato proprio della decisione dell’Uefa di far riprendere la gara: "È stata una decisione sbagliata e del tutto inaccettabile che i giocatori siano dovuti scendere in campo così presto dopo quella terribile esperienza. Calciatori e allenatore non dovrebbero essere messi in questa situazione dal momento che la decisione non dovrebbe essere loro. Dobbiamo pensare di cambiare le regole per non dover rivivere una situazione così".