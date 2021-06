Eriksen, le parole sul campo: “Sono con voi. Dannazione ho solo 29 anni…”

Sono stati attimi lunghissimi quelli vissuti da Eriksen e da tutto lo stadio al momento del malore accusato dal numero 10

L’uomo ha raccontato quei momenti con tanto di prime parole dette dal giocatore dell'Inter dopo aver ripreso i sensi: "Ho chiesto a Chris se fosse tornato con noi e lui ha risposto ‘Sì, sono tornato con voi’, prima di aggiungere ‘Diavolo, ho solo 29 anni’. Sono stati attimi davvero commoventi", ha detto Kleinefel. "Non è così scontato che salvataggi di questo tipo abbiano successo, le probabilità non sono molto alte. Ovviamente il fatto che fosse un atleta professionista sano l’ha aiutato". Il dottore èrimasto poi sollevato del fatto che non ci fossero danni al cervello una volta che ha visto il giocatore cosciente essere trasportato in barella fuori dal campo: "Lì ho capito che al 99% sarebbe arrivato in condizioni stabili all’ospedale".