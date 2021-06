Eriksen, medico che lo ha soccorso: “C’era polso, poi no. Si è aggrappato alla vita”

Il dottor Morten Boesen è intervenuto sul campo

"Siamo stati chiamati in campo appena Christian è caduto: non lo vedevo, ma era abbastanza chiaro che avesse perso conoscenza", ha detto il dottore. "Quando siamo arrivati da lui era su un fianco: respirava e gli ho sentito il polso. Ma all’improvviso non c’era più battito e abbiamo cominciato il massaggio cardiaco". Per fortuna di Eriksen l'intervento dei medici e di tutto lo staff è stato immediato: "L’aiuto è arrivato veramente, veramente in fretta dallo staff medico e con la loro collaborazione siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare. Abbiamo cominciato a intervenire per tenerlo in vita. Per fortuna lui si è aggrappato alla vita...".