Eriksson: “Mancini allenatore lo avevo capito 30 anni fa. Italia miglior gioco”

Le parole dello storico mister

L' Italia ha entusiasmato i propri tifosi e non solo. La formazione Azzurra, vittoriosa nelle prime tre uscite dell'Europeo, si troverà a sfidare l'Austria agli ottavi di finale con grandi aspettative in termini di proseguimento del torneo. A far ei complimenti alla squadra del CT Mancini è stato Sven-Goran Eriksson che ha parlato proprio del mister e del gioco dei suoi ai microfoni de Il Mattino.

MIGLIOR CALCIO -Eriksson ha elogiato prima le doti del commissario tecnico dell'Italia: "Ho capito quasi 30 anni fa che Mancini sarebbe stato un grande allenatore, per me non è una sorpresa vederlo gestire l'Italia in questo torneo". E ancora: "Gli azzurri giocano un gran bel calcio, il migliore dell'Europeo. L'Italia è con la Germania la squadra che ha alzato maggiormente il proprio livello, per questo motivo la vedo tra le favorite per la vittoria". Vedremo se le parole dell'ex mister troveranno conferma nei risultati degli Azzurri.