Euro 2020, tifoso inglese manda lettera con insulti ad ambasciata italiana

Un fan dei Tre Leoni ancora arrabbiato per la finale persa contro l'Italia

Brucia ancora agli inglesi la sconfitta in finale di Euro 2020 contro l' Italia . La conferma è arrivata dal gesto di questo tifoso che, ormai due settimane dopo la fine del torneo che ha visto gli Azzurri battere l' Inghilterra , ha deciso di inviare una lettera con insulti e parole da non ripetere nei confronti dell'ambasciata italiana a Londra .

Come riportato da Sportmediaset, il messaggio del fan dei Tre Leoni è stato reso noto da Alessandro Motta, Vice Capo Missione dell'ambasciata italiana a Londra, che ha postato la foto accompagnata da una risata: "La partita è truccata, avete vinto grazie a violenza, intimidazione e trucchi. Non sapete come giocare un match in modo sportivo", il contenuto della lettera del tifoso inglese. "Il fair play è un concetto conosciuto in tutto il mondo e ha trovato le sue origini nello sport moderno in Gran Bretagna...", la risposta del dottor Motta su Twitter al messaggio...