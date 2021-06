Europei, a Wembley si alza la musica per non sentire fischi durante inginocchiamento calciatori

La "soluzione" ideata dalla federazione inglese per evitare rumors sui gesti per il Black Lives Matter

Musica ad alto volume. È questa la soluzione studiata dalla Football Association per evitare di dover sentire fischi, insulti e altro contro i calciatori dell'Inghilterra al momento del gesto di inginocchiarsi in onore del movimento Black Lives Matter.

Secondo quanto si apprende dal Corriere della Sera, la FA ha chiesto agli addetti del Wembley Stadium di suonare la musica ad alto volume all’inizio delle partite dell’Inghilterra e non per creare atmosfera e caricare i ragazzi CT Gareth Southgate negli ottavi contro la Germania, in programma martedì 29 giugno- e nelle eventuali altre sfide successive -, bensì per coprire eventuali "rumori" imbarazzanti provenienti dal pubblico.