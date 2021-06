Europei, accusa di plagio per l’inno di Bono “We Are The People”

La canzone 'We are the people" sarebbe una copia della canzone dei Pinguini Tattici Nucleari

Sono accusati di plagio dj Martin Garrix e Bono e The Edge, voce e chitarra degli U2, che hanno creato "We Are The People" l'inno di Euro 2020. L'accusa di essere la copia di una canzone dei “Pinguini Tattici Nucleari”, sta correndo sui social. “Qualcuno – si legge in un tweet - avvisi i tizi degli Europei che la sigla è uguale alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Ringo Star”, oppure: “Ma il jingle degli Europei è chiaramente rubato ai @pinguinitattici #RingoStarr #europei2021 #eramano”. Gli interventi ironici non mancano, ma alcuni utenti sottolineano anche che in fondo un plagio da una star del rock come Bono Vox non è poi tanto male e intanto esprimono gradimento per questo brano che ha esordito ieri con la cerimonia di apertura degli Europei.