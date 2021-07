Europei, Adani esalta Mancini: “Si è messo in tasca Southgate”

Lele Adani racconta le sue impressioni sulla finale di Wembley

La finale tra Italia e Inghilterra continua a far parlare di sé. La vittoria degli azzurri ha fatto esultare tutto il Paese, esaltando al contempo le prodezze tattiche di Roberto Mancini. Invece lascia diverse perplessità la condotta di Gareth Southgate. Il Commissario Tecnico degli inglesi ha fatto discutere per aver inserito due rigoristi come Rashford e Sancho appena prima della lotteria dal dischetto. Daniele Adani ha fornito il suo punto di vista durante la chiacchierata sul canale Twitch di Christian Vieri: "In finale si è vista la differenza di capacità tra i due allenatori. Mancini si è messo in tasca Southgate, sia sul piano della motivazione che sulla scelta finale di Rashford e Sancho. Mettili almeno 15 o 20 minuti prima! Fa tre minuti con il primo terzino e il secondo davanti alla difesa: se il destino vuole, prendi gol. Lì è l'allenatore che determina, poi due ragazzi di vent'anni possono sbagliare...".