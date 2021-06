Europei, Alderweireld: “Dimostriamo di essere la Golden Age”

Il centrale del Belgio Alderweireld ha caricato la sua nazionale, che affronterà il Portogalli agli ottavi dell’Europeo

Toby Alderweireld, difensore centrale del Belgio impegnato domenica alle 21 contro il Portogallo, ha parlato in conferenza stampa suonando la carica in vista del big match contro Cristiano Ronaldo e compagni: "Siamo molto affamati. Vogliamo vincere qualcosa. Stiamo facendo di tutto per dimostrare che siamo la Golden Age. Abbiamo già dato la dimostrazione che possiamo superare qualsiasi squadra. Il Portogallo sarà un avversario forte ma crediamo nelle nostre capacità. Loro non sono solo Ronaldo, e comunque lui si ferma con il lavoro di squadra".