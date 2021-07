Europei, allarme Covid per Italia: 3 giornalisti positivi

In via precauzionale annullata la conferenza odierna che avverrà solo con domande da remoto

Tra loro - si apprende - c’è anche Alberto Rimedio, telecronista Rai delle partite degli azzurri che dovrà essere sostituito per la finale di domenica. La Federcalcio ha comunque messo in atto una procedura di sanificazione del Centro tecnico di Coverciano, pur essendo squadra, staff e dirigenti in una bolla.