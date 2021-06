Europei, altro caso di Covid nella Spagna: Diego Llorente positivo

Anche il giovane classe 1993 positivo al coronavirus

A poco più di quarantottore ore dal fischio d'inizio di Turchia-Italia, prima sfida dell'Europeo in programma venerdì, l'incubo Covid spaventa le Nazionali ed in modo particolare la Spagna . Le Furie Rosse sono state colpite da due casi di coronavirus. Prima Sergio Busquets e, nelle ultime ore, anche Diego Llorente .

CAOS COVID - Nella tarda serata di martedì, infatti, la Spagna ha reso noto che anche Diego Llorente, difensore del Leeds, è risultato positivo al Coronavirus e dunque sarà costretto a saltare almeno la prima gara di Euro 2020 contro la Svezia. Il numero uno della Federcalcio spagnola Rubiales, intervistato a margine dell'amichevole giocata contro la Lituania dall'Under 21, non ha escluso che possano esserci altri casi nelle prossime ore: "E' probabile che accada".

Intanto, come detto, nelle scorse ore anche la Svezia, prossima avversaria della Spagna, è stata colpita dal Covid e contro le Furie Rosse non avrà a disposizione due giocatori che militano per altro nel campionato di Serie A: Dejan Kulusevski e il centrocampista del Bologna, Svanberg. Il caos coronavirus sembra volersi prendere la scena anche ad Euro 2020...