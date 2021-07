Europei, anche Salvini fa festa: “Donnarumma mi ha regalato emozione straordinaria”

Anche il tifoso speciale Matteo Salvini gasato per l'impresa dell'Italia ad Euro 2020

L'Italia di Roberto Mancini piace davvero a tutti ed emoziona gli appassionati, senza distinzione di fede calcistica. La conferma arriva anche da Matteo Salvini, noto fan del Milan, che ha commentato, con alcuni giornalisti presenti fuori dalla Camera, la semifinale vinta dalla Nazionale azzurra contro la Spagna. "Non voglio fare un pronostico per la finale, ma ormai siamo arrivati a buon punto", ha esordito il politico. "Per quando riguarda Donnarumma, non ho rimpianti da tifoso del Milan, tifo per lui perché è il portiere della Nazionale: mi ha regalato un’emozione straordinaria. Domenica non sarò a Wembley perché alle 18 ho un gazebo ad Ostia".