Europei, Andersson: “Bene come al Mondiale 2018. Forsberg il migliore”

Il Commissario Tecnico Janne Andersson racconta le sue impressioni sul passaggio del turno da parte della Svezia

La Svezia conquista il pass per gli ottavi di finale. Un risultato eccezionale, che fa il paio con quanto fatto nell'ultimo Mondiale in Russia, quando i gialloblu arrivarono fino ai quarti di finale. Il Commissario Tecnico Janne Andersson commenta questo grande risultato a Euro 2020: "È una sensazione fantastica, abbiamo vinto il girone come avevamo già fatto ai Mondiali del 2018. Abbiamo creato una situazione in cui avevamo buone chance di far bene prendendoci anche dei rischi. I giocatori sono stati dei veri guerrieri e sono stati fantastici perché si sono sacrificati gli uni per gli altri. Tutti vanno elogiati oggi. Ottavi? Abbiamo tempo per prepararci e la cosa più importante è quella di recuperare fisicamente. Da sabato inizieremo a pensare all'avversario. Forsberg? È un po' più calmo come persona rispetto al passato, dice di sentirsi meglio ed è stato il migliore in campo. Con la Nazionale ha sempre fatto bene e può essere decisivo per noi in questo torneo".