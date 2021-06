Europei, Antognoni: “Italia squadra competitiva, può fare bella figura”

L'ex stella della Fiorentina Antognoni commenta l'avvicinamento dell'Italia all'Europeo

Anche l'ex totem della Fiorentina Giancarlo Antognoni ha espresso il suo parere sulla spedizione azzurra ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Sono contento che Castrovilli sia stato convocato: lo meritava anche se la concorrenza era importante. Gli consiglio di pensare a giocare come ha sempre fatto se ne avrà la possibilità. Tra i giovani emergenti è tra i migliori, l'Italia è una squadra competitiva. Come gestire le energie di un Europeo? La partenza è meglio farla blanda per poi finire in bellezza. Penso che questa Nazionale abbia tutto per fare bella figura: abbiamo le carte in regola per arrivare almeno nelle prime quattro".