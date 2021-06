Europei, Arnautovic: “Non ho paura di Chiellini e Bonucci”

Arnautovic ha presentato la sfida contro l’Italia, in programma sabato alle 21

Prossimo avversario dell’Italia , Marko Arnautovic ha presentato la sfida dal ritiro dell’Austria : "Vogliamo battere l'Italia. Giocheremo contro una squadra fortissima, di livello mondiale, le statistiche parlando da sole. Ma è una partita e non dobbiamo temerla. In 90 minuti può accadere di tutto".

SULL’ITALIA - "L'Italia è un posto speciale, è nel mio cuore. Io ho giocato nell'Inter, dove non ho avuto molto spazio, ma ho appreso moltissimo da persone come Crespo, Ibrahimovic, Adriano e Mourinho. Di José ho grande stima, mi sento ancora con lui".

GIOCARE A WEMBLEY - "Sarà fantastico, ma non saremo lì in vacanza a vedere lo stadio, ma per vincere la partita. Sembra che possa andare male quando ti dicono che l'Italia non prende gol da undici gare, ma non ci deve importare".

SU BONUCCI E CHIELLINI - “Quello che Bonucci e Chiellini hanno ottenuto insieme è incredibile, ma non ha paura di loro. Non importa quanti anni hai. Essere agli ottavi di finale all’Europeo è qualcosa di veramente grande per l'Austria e per noi. Non importa che età hai in questo momento".