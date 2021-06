Europei, Azpilicueta difende Simon: “Fiducia nel portiere, vincere così ci carica”

Cesar Azpilicueta spiega il suo punto di vista sulla vittoria della Spagna agli ottavi contro la Croazia

Gol, ribaltoni e spettacolo. Spagna-Croazia è stata sicuramente la sfida più emozionante di Euro 2020 grazie ai continui colpi di scena. La Roja si era portata sul 3-1 dopo aver rimontato il gol di svantaggio, ma nel finale ha incassato il pari per 3-3. La sfida è proseguita ai tempi supplementari, dove i vincitori di tre titoli europei sono riusciti a dilagare segnando altre due reti per il definitivo 5-3. Uno dei protagonisti del match è stato il difensore spagnolo César Azpilicueta. Queste le sue parole al termine del match: "Abbiamo sofferto molto. Loro hanno segnato due gol in sette minuti, ma noi siamo stati superiori nei supplementari e abbiamo assolutamente meritato il ​​passaggio del turno. Quando si vince si recupera anche meglio dalle fatiche". Infine un commento sull'errore del portiere Unai Simon in occasione del primo gol: "Se sbaglia il portiere si nota di più ma noi abbiamo tanta fiducia in lui".