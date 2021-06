Europei, Bale: “Contro la Svizzera un prova di carattere del Galles”

Il commento a fine gara del fuoriclasse del Galles

Debutto agli Europei con pareggio per il Galles che non era favorito contro la Svizzera di Embolo. Il centrocampista offensivo Gareth Bale ha commentato l'1-1 di Baku contro l'undici del ct Petkovic. “Entrambe le squadre hanno provato a giocare a calcio e in modo offensivo. La partita si è rivelata tesa, ma il risultato non è stato male per noi. Ci sono punti positivi da cui ripartire. Volevamo vincere, ma anche l'avversario ha avuto delle occasioni. Sotto di un gol, ci siamo compattati mostrando tenacia e carattere. Abbiamo dimostrato di avere anche qualità e di poter ottenere risultati. Lavorando sodo con questo caldo non è facile ma sono orgoglioso del nostro gruppo. Dopo la partita, ci siamo detti che dobbiamo usare questa gara come trampolino di lancio. Ora pensiamo alla prossima partita contro la Turchia" riporta la BBC.