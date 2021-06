Europei, Bale: “Italia? Non so dire chi sia la più forte del girone”

Gareth Bale, star del Galles, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Svizzera

Stasera la Nazionale di Roberto Mancini inaugurerà Euro2020, all’Olimpico contro la Turchia. In seguito, l’Italia affronterà Galles e Svizzera, le altre due avversarie del girone. Gareth Bale , stella della nazionale gallese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro gli svizzeri: "Conosciamo tutti quanti le qualità dell'Italia, una grande nazione con una grande storia. Anche la Svizzera è tra le prime squadre del ranking mondiale. Ultimamente la Turchia ha dimostrato di saper battere le grandi. Non saprei dire chi sia la favorita del girone , ma ci aspettano partite difficili".

SU ITALIA-TURCHIA - "Come abbiamo fatto anche all'ultimo torneo, guarderemo le partite tutti insieme, come piace a noi. Italia e Turchia sono nel nostro girone, quindi avremo l’opportunità di vedere come giocano le due squadre. Lo faremo insieme come ogni volta".