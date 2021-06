Europei, Bale suona la carica: “Siamo migliori rispetto al 2016”

L'esterno è convinto di poter ripetere l'ottimo percorso

Nell'estate 2016, il Galles fu indubbiamente la grande rivelazione di un Europeo pazzo, concluso con la vittoria del Portogallo. Dopo aver passato la fase a gironi, i dragoni riuscirono a eliminare Irlanda del Nord e il favoritissimo Belgio . A fermare la loro corsa fu proprio il Portogallo, con una doppietta di Cristiano Ronaldo. Il difficile viene ora, con la squadra britannica chiamata a ripetere l'ottimo cammino. Tuttavia non manca la fiducia nei propri mezzi, come dimostrano le parole di Gareth Bale .

L'esterno offensivo ha spiegato in conferenza stampa quali sono i motivi che lo rendono così ottimista: "Questa squadra è diversa da quella del 2016, abbiamo tanti giovani e anche tanti calciatori diversi che possono andare a segno. Inoltre possiamo giocare con più sistemi di gioco cosa che non avveniva nello scorso Europeo. Negli ultimi mesi inoltre abbiamo perso raramente e anche contro la Francia, nonostante fossimo rimasti in 10 quasi subito ci siamo ben disimpegnati nonostante la sconfitta finale. Siamo fiduciosi".