Europei, Baumgartner: “Sfida speciale con l’Italia, noi non abbiamo finito qui”

Christoph Baumgartner racconta le sue impressioni dopo il successo contro l'Ucraina

La rete contro l'Ucraina porta la firma di Christoph Baumgartner. Il centrocampista si è mostrato fiducioso alla tv austriaca Orf: "Non me ne rendo ancora conto, mi fa davvero male la testa. Il successo è qualcosa di molto speciale per noi. Adesso, cari austriaci, divertitevi. Gli ottavi di finale contro l'Italia? Saranno molto speciali, abbiamo fatto già la storia, ma la nostra avventura non è ancora finita". Parole che sanno tanto di sfida agli azzurri di Roberto Mancini.