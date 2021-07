Europei, Belgio-Italia da record: 17 milioni di italiani alla tv

I tifosi che hanno seguito la Nazionale sono stati tantissimi

Tutti pazzi per questa Italia. Gli Azzurri di Roberto Mancini stanno facendo un percorso incredibile ad Euro 2020. Dopo aver superato in spendido modo il girone, ecco le vittorie contro l'Austria agli ottavi di finale e poi quella più importante contro il Belgio. Un risultato davvero pazzesco che ha tenuto incollati allo schermo tantissimi tifosi italiani. Tra Rai e Sky, quasi 3 italiani su 4 hanno seguito la sfida tra Belgio-Italia dei quarti di finale, per uno share del 73,4%.