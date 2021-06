Europei, Belgio spietato: Finlandia battuta 2-0. Danimarca seconda nel gruppo B

Belgio e Danimarca sono le due qualificate nel gruppo B

Sono Belgio e Danimarca le squadre qualificate agli ottavi di finale nel gruppo B. I Diavoli Rossi consolidano il proprio primato, chiudendo il girone a punteggio pieno. I danesi, invece, riescono ad annullare la partenza negativa, con due sconfitte in altrettanti incontri.

Nel primo tempo, i Red Devils fanno girare la palla, ma il loro possesso è sterile e non porta a grandi occasioni. Nella ripresa, però, l'assedio si fa più serrato e convincente. Alla fine, il muro della Finlandia crolla, ma nella maniera meno logica e prevedibile: il colpo di testa di Vermaelen sbatte sul palo e da lì finisce contro il portiere avversario che provoca così l'autogol al 74'. Passano sette minuti e arriva la rete di Lukaku, che controlla e si gira sul sinistro.

Serve un'impresa ai danesi. La partita perfetta inizia a prendere forma al 38', quando Damsgaard trova una conclusione perfetta. Il raddoppio danese arriva nella ripresa, con Zobnin che lancia Poulsen verso il proprio portiere. L'attaccante non sbaglia e fa 2-0. La Russia rientra in partita con Dzyuba su rigore, ma il pari è un'illusione. La Danimarca, infatti, cambia passo e infila altri due gol. Safonov salva la Russia con tre interventi mostruosi, ma deve capitolare al quarto tentativo: Christensen da distanza ravvicinata non sbaglia. Maehle chiude i conti nel finale.