Europei, Belotti: “Vogliamo arrivare fino in fondo e c’è bisogno di tutti”

L'attaccante del Torino Belotti in sala stampa ha presentato il match dell'Italia contro il Galles

Tra i giocatori che potrebbero partire dal primo minuto domani all’Olimpico c’è anche l'azzurro Andrea Belotti, il ‘Gallo’. L'attaccante del Torino in sala stampa ha presentato il match di domani dell'Italia contro il Galles: “Per ora – è il commento dell’attaccante – non sappiamo chi partirà titolare. Dipende dalle scelte che effettuerà il Mister. Quel che è certo è che vestire la maglia azzurra per rappresentare il mio Paese, mi gratifica enormemente, ogni volta, a livello personale. Darò tutto me stesso per regalare una gioia ai tifosi italiani. Questa squadra vuole arrivare fino in fondo e per raggiungere questo obiettivo c’è bisogno dell’aiuto di tutti”.