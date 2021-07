Europei, Bernardeschi in lacrime: “Mancini non mi ha mai messo in discussione”

Le parole di rivincita dell'esterno italiano della Juventus

IN LACRIME - Praticamente in lacrime, Bernardeschi ha parlato prima a Sky Sport: "Siamo stati tutti importanti, dal capitano al magazziniere. Siamo un gruppo fantastico, noi siamo andati dietro al mister e al suo staff e ci siamo conquistati fino all'ultimo centimetro. Mancini mi ha sempre dato fiducia e io ho sempre cercato di ripagarlo, non mi ha mai messo in discussione e questo è fondamentale, è qualcosa che va oltre il calcio. Qui si parla di umanità e l'umanità è la cosa più importante del mondo".

BILANCIO - Poi, in modo più lucido, ai microfoni della Rai, l'esterno italiano ha aggiunto: "Personalmente ho sofferto tanto, non è stata una stagione semplice per me. Quando fai un'annata del genere a volte le cose si complicano. Io però conosco solo un metodo, lavorare e rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno bene. Grazie ai miei compagni, allo staff, a tutti coloro che hanno creduto con me. Siamo sul tetto d'Europa e non potevo essere ripagato in modo migliore. Non abbiamo mai avuto paura di non farcela, il cuore viene sempre ripagato".