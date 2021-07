Europei, Bernardeschi: “L’Italia aveva bisogno della Nazionale e viceversa”

Federico Bernardeschi racconta le sue emozioni vissute durante il viaggio della Nazionale italiana

L'Italia si gode la vittoria dell'Europeo 2020. Un'impresa arrivata dopo una sfida durissima contro l'Inghilterra. Federico Bernardeschi ha raccontato su Instagram tutti i suoi pensieri: "Questa è la storia di un viaggio incredibile iniziato molto prima degli europei. E’ un viaggio che parla di sogni e di incubi, di folli visionari, di rinascite, di aggregazione e di distanziamenti. E’ il viaggio di una nazionale che ha aspettato per anni di riscattare le delusioni del passato ma è anche il viaggio di una nazione che ha vissuto il suo momento più buio nel 2020, che per prima è stata costretta ad affrontare la pandemia e a contare le sue perdite, che ha aspettato con pazienza e dedizione di rialzarsi, stringendo i denti e spremendosi il cuore in attesa della fine dell’incubo. Un viaggio che parla di sacrifici, di desideri collettivi, di riscatti personali e soprattutto della necessità del popolo italiano di mettere passione e speranza nelle imprese che compie. L’Italia aveva bisogno della Nazionale e la Nazionale aveva bisogno dell’Italia intera".