Europei, Bernardeschi: “Mancini straordinario. Adesso serve un trofeo”

Bernardeschi, esterno della Nazionale, ha parlato in vista della prossima sfida contro l’Austria

ENTUSIASMO - "Dopo tanti mesi senza tifosi non è stato facile anche per noi ma riaverli con questo entusiasmo è fantastico. Una gioia che ci ha contagiato, qui c'è un gruppo sano, genuino, unito, in cui tutti pensano allo stesso obiettivo. C'è tanta competizione, siamo tutti molto forti però questo non deve togliere niente all'obiettivo finale".