Europei, Bonucci: “Resettare prova contro Turchia e ripartire con la Svizzera”

Il difensore azzurro presenta il match di domani contro la Svizzera

Proprio venerdì scorso contro la Turchia, Leonardo Bonucci ha tagliato il traguardo delle 103 presenze in azzurro. Il calciatore della Juventus ha presentato in sala stampa il match di domani contro la Svizzera: “Non vediamo l’ora – ha sottolineato il difensore della Nazionale di scendere in campo domani. Faccio parte di un gruppo fantastico e questa è una squadra coesa, dove tutti remano dalla stessa parte: i risultati che ne sono venuti fuori sono una conseguenza di questo grande affiatamento. Più volte, dopo il successo sulla Turchia, ci siamo ripetuti che l’umiltà è il segreto per effettuare delle grandi prestazioni. Sono sicuro che questa squadra sarà capace di resettare quanto di buono fatto all’esordio e di ripartire. E sono sicuro che farà così fino alla fine dell’Europeo”.