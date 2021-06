Europei, bordata di Van der Vaart alla Spagna: “Terribile. Fanno solo possesso”

Duro parere dell'olandese nei confronti delle Furie Rosse

La Spagna delude all'Europeo con il secondo pareggio di fila e un solo gol segnato, nel match contro la Polonia. In caso di passaggio di turno, le Furie Rosse si troveranno probabilmente ad affrontare l'Olanda. Una formazione Oranje che, a detta di Rafael Van der Vart , non deve assolutamente temere la squadra di Luis Enrique.

STOCCATA - Parlando a NOS, l'ex storico calciatore ha avuto parole davvero dure nei confronti della Spagna: "Lo dico a bassa voce. Quasi quasi spererei di trovare la Spagna al prossimo turno", ha detto Van der Vaart. "Personalmente penso siano terribili, davvero. Non hanno nulla. Tengono palla, fanno possesso, è vero, ma poi... non hanno nessuno in grado di incidere. Ripeto sanno solo fare possesso. Poi se vediamo anche il gol di Lewandowski. Dai, Laporte è del Manchester City, l'hanno pagato 60-70 milioni. Cifre folli davvero per difendere in quel modo!?".