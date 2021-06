Europei, botta e risposta sui social tra Totti e Seedorf!

Totti e Seedorf sono stati protagonisti di una botta e risposta social che ha infiammato l’atmosfera in vista di Euro2020

Il countdown è iniziato, perché venerdì 11 giugno comincerà il cammino dell’Italia in Euro2020. E lo farà nel miglior modo possibile, in ‘casa’, all’Olimpico di Roma, contro la Turchia. C’è grande attesa per vedere all’opera la Nazionale di Roberto Mancini, nel frattempo c’è chi, con un botta e risposta sui social, infiamma l’atmosfera.

A far scatenare i tifosi ci hanno pensato Francesco Totti e Clarence Seedorf, campioni assoluti del calcio. La leggenda giallorossa in mattinata ha provocato gli olandesi pubblicando un video su Instagram, ricorda il rigore segnato in semifinale agli Europei del 2000 a Van de Sar: “Che dite, staranno rosicando ancora per il cucchiaio?”. Pronta e piccante la risposta dell’ex Milan Seedorf: “Francesco pensavo fossi più simpatico, certo che quel cucchiaino non è che ti abbia fatto vincere chissà che…”.