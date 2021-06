Europei, Braithwaite ancora sotto choc per Eriksen: “Momenti più spaventosi della mia vita”

L'attaccante ha commentato quanto accaduto al connazionale al debutto all'Europeo

Era con i suoi compagni a proteggere Eriksen dalle invadenti telecamere. Di spalle, forse, anche in questo caso per rispetto nei confronti dell'amico e compagno. Più probabilmente, perché anche Martin Braithwaite è semplicemente un uomo. L'attaccante della Danimarca, dopo il dramma vissuto in campo, ha trovato la forza di parlare, seppur solo con un breve messaggio social, di quanto accaduto al connazionale nel match d'esordio contro la Finlandia. Poche parole per descrivere quello che è diventato tra i momenti più brutti della sua vita, sportiva e non.