Europei, Braithwaite: “Giocare dopo malore Eriksen scelta meno sbagliata”

L'attaccante è tornato a parlare della decisione di giocare poco dopo il malore avuto dal compagno Eriksen

L'attaccante della Danimarca Martin Braithwaite è tornato a parlare dopo il terribile shock subito in seguito al malore in campo di Christian Eriksen nel match inaugurale della sua Nazionale contro la Finlandia. L'attaccante del Barcellona, come riporta la CNN, ha commentato la scelta di tornare a giocare poche ore dopo il trauma subito: "Vedere che si sentiva meglio ha aiutato. Stava migliorando da quando è successo e, soprattutto, Christian stava bene. In ogni caso avevamo due opzioni, quelle ci aveva dato la UEFA: uscire e giocare subito o il giorno dopo alle 12".

"Nessuna delle due opzioni andava bene chiaramente, ma abbiamo scelto la meno cattiva: finire la partita". E ancora: "Cerano molti giocatori che non erano nelle condizioni di giocare. Quindi sì, abbiamo preso la decisione meno sbagliata ma non avevamo scelta. In quella situazione ci sarebbe piaciuta una terza opzione ma non ne avevamo. Per questo abbiamo deciso di uscire e provare a giocare subito perché sapevamo tutti benissimo che non saremmo riusciti a dormire la notte e il giorno dopo non sarebbe stata affatto un'opzione per noi uscire a giocare".