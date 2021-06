Europei, Brozovic: “Torneo itinerante non è problema. Spagna? Attaccheremo”

Il centrocampista della Croazia pronto alla gara contro la Spagna

Redazione ITASportPress

Intervenuto dal ritiro della Nazionale croata a margine della sfida odierna contro la Spagna valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, il centrocampista MarceloBrozovic, giocatore dell'Inter, ha parlato della sfida ma in generale anche del torneo per Nazionali con particolare riferimento al format che prevedere la competizione itinerante.

NO PROBLEMI - "Europeo Itinerante? Non ci dà fastidio, è vita sportiva", ha detto Brozovic. "Viaggiare il giorno prima della partita considerando che ci sono cinque giorni tra una partita e l'altra, non è un problema. T.tutto si può fare".

SPAGNA - "Il duello a centrocampo con Busquets? Potrebbe non decidere l'intero incontro, ma deciderà alcune parti. Abbiamo un buon centrocampo, uno dei migliori, anche loro, chi si impone di più prenderà il vantaggio", ha detto Brozovic. "Noi dobbiamo imporci dal primo minuto, più giochiamo noi meglio sarà. Ma loro hanno qualità, non ce la faremo sempre, per questo dobbiamo essere compatti in 20-25 metri. Di certo non difenderemo tutta la partita".