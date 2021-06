Europei, Buffon tifoso degli azzurri: “Un popolo intero a vostro fianco”

Buffon si schiera a sostegno della Nazionale italiana impegnata nell'Europeo

Sono passati oltre vent'anni dall'ultima volta che la Nazionale maggiore non aveva Gianluigi Buffon tra i convocati per una competizione ufficiale. Era accaduto nel 2000, quando però il portiere italiano era infortunato. Stavolta, invece, l'estremo difensore non ci sarà in virtù del suo addio alla selezione dopo la clamorosa eliminazione ai playoff per il Mondiale del 2018, quando la Svezia estromise la squadra allenata da Giampiero Ventura.