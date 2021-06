Europei, Busquets non ha dubbi: “Alla Spagna manca solo un po’ di fortuna”

Sergio Busquets prova ad analizzare cosa non ha funzionato nella Spagna fino a questo momento

Due punti in altrettante partite. E lo spettro di un'eliminazione precoce che appare sullo sfondo, in vista della gara decisiva contro la Slovacchia . La Spagna non ha certamente iniziato il suo Europeo con il piglio giusto. La formazione di Luis Enrique gioca un buon calcio, ma fatica a concretizzare quanto creato durante i 90 minuti. Un peccato mortale ora che si avvicina il momento della verità.

Il centrocampista Sergio Busquets è tornato a disposizione dopo la positività al Covid-19. Il giocatore del Barcellona è convinto che molto dipenderà dalla buona sorte, come ha spiegato in conferenza stampa: "La terza partita è iniziata nel secondo in cui si è concluso il match con la Polonia. Finora la Spagna ha giocato meglio dei nostri avversari, ha dominato le partite, creato occasioni, ha sbagliato un rigore e non è riuscita a essere efficace come avrebbe dovuto. Ma a volte basta solo un po' di fortuna in più".