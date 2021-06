Europei, Calhanoglu: “Contro l’Italia noi turchi daremo il massimo. Ho telefonato a…”

Calhanoglu ha presentato il match di domani contro gli azzurri

Il calciatore Hakan Calhanoglu, alla vigilia di Italia-Turchia ha parlato del match d'esordio agli Europei e anche del suo futuro in rossonero, come riporta l'Ansa. "Ho parlato con Maldini e Massara, e abbiamo discusso del Milan, ma ho detto che volevo concentrarmi sull'Europeo". Poi Calhanoglu ha detto la sua sul match di domani contro gli azzurri: "Per me è una sfida speciale con l'Italia. Sarà una gara speciale per noi. Personalmente è ancora più speciale perché si gioca in Italia. Sono molto contento di poter giocare contro alcuni compagni, abbiamo aspettato a lungo questo momento, abbiamo lavorato sodo e speriamo di poter rappresentare al meglio la Turchia. Ho parlato con Bonucci al telefono. Cercheremo di dare il massimo in campo - ha proseguito Calhanoglu -, abbiamo analizzato i loro punti di forza e punti deboli. Hanno ottimi giocatori e un grande allenatore, arrivare qui non è stato facile. La Turchia ha giocatori forti individualmente e anche loro: sarà una bella partita. Finale con l'Italia? Sarebbe un grande successo per tutti. Abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo punto. Abbiamo rispetto per l'Italia che ha grandi qualità ma anche noi le abbiamo e se giochiamo senza paura potremo fare grandi cose e toglierci soddisfazioni"- così Hakan Çalhanoglu alla vigilia di Italia-Turchia, in conferenza stampa insieme al Ct Gunes.