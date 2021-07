Europei, Cannavaro esulta: “Italia solida. Somiglia a quelle del 1994 e 2006”

Fabio Cannavaro esalta il rendimento della Nazionale italiana

L'Italia sogna in grande dopo la vittoria sul Belgio nei quarti di finale di Euro 2020. La Nazionale di RobertoMancini punta con decisione alla vittoria del torneo. Il prossimo ostacolo sarà la Spagna di Luis Enrique, in una semifinale che si preannuncia scoppiettante. La squadra italiana piace anche agli ex azzurri, come FabioCannavaro. Il capitano della formazione vincente nel Mondiale 2006 spiega ai microfoni di Sky Sport il suo punto di vista: "Sto godendo con la Nazionale, sono molto contento di quello che stanno facendo i ragazzi. Analogie col 2006? In tutte le nazionali a cui ho partecipato la nostra forza è sempre stata il gruppo, fin dalla prima volta a USA 94. Mancini è stato bravo in questo: oltre a far giocare bene la squadra, ha costruito un gruppo di uomini che ha un solo obiettivo, ossia la vittoria. Questa è una Nazionale che ci fa divertire, che quando va in campo non ci dà mai la sensazione di soffrire".