Europei, Chiellini: “Un sogno essere qui. Il pubblico ci aiuterà”

Chiellini ha suonato la carica alla vigilia dell'esordio all'Europeo della Nazionale contro la Turchia

Il capitano dell’Italia Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla viglia della sfida inaugurale dell’Europeo, Italia contro Turchia: “Vivo con grande entusiasmo l’essere capitano della Nazionale, non vedevano l’ora tutti quanti, abbiamo aspettato un anno per questo Europeo. Da quando ci siamo trovati in Sardegna sogniamo di essere qua. Veramente, credo che già da oggi si respirerà un’adrenalina diversa, non vediamo l’ora di domani sera”.

PASSATO DI DELUSIONI – “Bisogna viverla con serenità, vivremo questo mese con entusiasmo. Sta andando tutto bene, siamo preparati mentalmente e fisicamente, adesso non resta che andare in campo, consapevoli pur sempre delle difficoltà”.

PELLEGRINI – “Così ad un giorno dall’inizio è brutto lasciare. Era dispiaciuto, ci mancherà, ma rimarrà sempre dentro questo gruppo. Siamo più dei 25/26 che sono qua, siamo tutti quelli che hanno vissuto le fasi di qualificazione. Tutti i compagni che non sono qui per diversi motivi saranno vicini a noi”.

SULLA TURCHIA – “Sono forti, li conosciamo e alcuni giocatori giocano in Italia. Altri li ho incontrati in passato. La Turchia è una squadra pericolosa, può farci male, quando questi calciatori giocano insieme per i colori della Turchia tirano sempre fuori qualcosa in più, hanno un sentimento di unità nazionale importante. Noi siamo in casa nostra e giocheremo col pubblico. Ci darà una spinta”.