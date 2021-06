Europei, Chiesa: “Italia in finale? Non dico niente per ora…”

Federico Chiesa commenta la vittoria dell'Italia sul Galles e il primo posto nel girone

Terzo successo consecutivo per l'Italia. Gli azzurri battono con pieno merito il Galles e chiudono al primo posto il girone. La squadra di Roberto Mancini è agli ottavi e si candida come una delle pretendenti per la vittoria finale. Oggi brilla Federico Chiesa: l'esterno offensivo di proprietà della Juventus è stato premiato come migliore in campo. Il giocatore si racconta ai microfoni di Rai Sport, mostrando un certo ottimismo: "Oggi abbiamo dimostrato che ogni giocatore chiamato in causa fa bene. Quando il Mister mi mette in campo, devo farmi trovare pronto. Oggi pensavo facesse più caldo. Quando si gioca bene, però, non si soffre troppo il caldo. Pessina ha fatto una grande partita. Verratti è un fuoriclasse, gioca da alti livelli al Psg. Oggi ha dimostrato il suo valore. Noi in finale? Non dico niente, ma possiamo sognare". Insomma, la fiducia nel gruppo azzurro è davvero notevole.