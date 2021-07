Europei, Chiesa: “Morata? Gli voglio bene, alla Juve…”

Chiesa, esterno della Nazionale, ha presentato la sfida contro la Spagna parlando anche di Morata, suo compagno alla Juve

Una forza della natura al servizio di Roberto Mancini. Federico Chiesa gioca con il turbo sulla fascia destra della Nazionale e, in un’intervista concessa alla Uefa, ha presentato la sfida contro la Spagna, semifinale in programma martedì sera: "Sarà una partita molto difficile, la Spagna tiene tanto la palla, come sappiamo fare anche noi. Sarà una gara dura, ma come quelle che abbiamo affrontato fino ad adesso. Loro giocano col 4-3-3, noi siamo più dinamici in campo, ci scambiamo i ruoli sia in fase di attacco che in fase difensiva. Non è che ci ispiriamo alla Spagna, ma seguiamo un copione di gioco simile: tenere la palla, pressing alto offensivo, cercare di dominare l’avversario. La Spagna gioca così da diversi anni, ma il nostro possesso palla è mirato a finalizzare, per avere più palle gol, essere più offensivi e dominare".