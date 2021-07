Europei, Conte sicuro: “Italia sa come si vince. E per gli inglesi Wembley…”

Parla l'ex mister dell'Inter

Grande attesa per la finale dell'Europeo Italia-Inghilterra che si giocherà in uno Wembley quasi pieno e per gran parte occupato dai tifosi inglesi che aspettano un successo dal 1966. Parlando a La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore dell'Inter, ed ex anche CT Azzurro Antonio Conte ha commentato quella che sarà la sfida tra le due squadre.

GARA - "L'Inghilterra aspetta questa partita da una vita. Non hanno mai vinto un Europeo e l'unico trionfo ai Mondiali è datato 1966. L'aiuto di Wembley può essere una spinta enorme ma anche una zavorra, perché i calciatori potrebbero sentire la pressione. Quando sono andati in svantaggio con la Danimarca hanno mostrato un po' di difficoltà a livello emotivo, così come all'inizio del secondo tempo supplementare per la paura che l'obiettivo a portata di mano potesse svanire", ha detto Conte che poi sull'Italia ha aggiunto: "Noi avremo meno tifo sugli spalti, ma più esperienza di loro in campo. Sappiamo cosa significa disputare le finali. E sappiamo anche come si vincono".